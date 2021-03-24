台中市台灣大道與忠明路口車水馬龍，1名婦人日前下午神色慌張地坐在快車道分隔島上險象環生。台中市第一警分局接獲報案前往處理，發現老婦記憶退化，連自己的名字都說不出來，所幸，她指著衣服上繡有名字，留下協尋線索。警方緊急將她帶離現場，透過警方人臉辨識系統找到線索，協助返家團圓。

台中第一警分局公益派出所3月21日下午1時許，接獲熱心民眾報案表示，台灣大道與忠明路口有1名婦人徘迴，穿梭車陣相當危險。警方到達現場時，發現婦人竟坐在台灣大道快車道分隔島上，當時車水馬龍連員警都捏了一把冷汗。

員警詢問婦人姓名，她卻一直指著自己身上的衣服，原來婦人的衣服上繡有她的名字；員警詢問她從何處來？她卻不斷地說：「挖謀法度啦！」，她因記憶力衰退無法說出家中住址，員警只好將她帶回警局處理。

警方透過人臉辨識系統及其姓名，逐筆地查看發現婦人身分，是70多歲的劉姓婦人，立即聯絡家屬到派出所接人。

家屬表示，劉婦一早就自行出門，一直沒有回家，家人正打算前往派出所報案，就接到警方通知，家屬向警方頻頻道謝，協助結束街頭驚魂記。

(中時 )