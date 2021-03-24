搶母親節孝親感恩商機，礁溪寒沐酒店於4月1日至5月9日推出母親節限定「伯爵夫人」伯爵杏桃巧克力慕斯蛋糕，每個六吋980元，4月30日前訂購享早鳥優惠價780元。同步獻上「宜蘭人甜心價」，凡身分證字號為G開頭的宜蘭居民與在地企業行號，5月9日前獨享甜心價680元，飯店提醒必須於三天前預訂。

寒舍艾酒店點心房李浩平副主廚以下午茶為設計靈感，以法式甜點工藝結合伯爵茶與杏桃水果入味，量身打造母親節限定「伯爵夫人」伯爵杏桃巧克力慕斯蛋糕，栩栩如生的白巧克力羽毛片，宛若歐洲貴族佩戴的宮廷帽飾，為蛋糕捎來一絲優雅風采。閃耀著高雅嬌紅色澤的心型幕斯蛋糕，晶瑩透亮的巧克力鏡面下蘊藏豐富層次風味。

嚴選法國頂級Cacao Barry 58%黑巧克力製成的伯爵慕斯，入口立即感受到絲綢般柔滑的輕盈質地，與伯爵巧克力凝乳餡交織舌尖，綻放伯爵茶特有的佛手柑香氣。接著，杏桃果餡的濃厚酸韻如同火花般瞬間於口中迸發，清爽點亮味蕾！底層薄薄的開心果杏仁海綿蛋糕與杏仁細碎口感，更猶如音符般在舌尖輕輕彈跳，奏起獻給媽媽們的甜蜜樂曲。販售地點於一樓大廳伴手禮花車，營業時間為每日早上11點至晚上6點。

(工商 )