原本2020年就要全面換發晶片身分證，因合約、疫情等因素，現在連試辦的城市都沒有。外傳，中央印製廠已經向下游業者採購空白晶片3,000萬張，以及相關設備。中央印製廠正在精算損失，7月份向內政部要求給付，預估投資已經超過3億元，都將由全民埋單。

內政部表示，並無呆帳，將依行政院之指示，於專法制定後，依法辦理。對於暫緩期間，中央印製廠已建議印製設備採最低運量維護，且該廠與東元電機均可配合政策暫停執行。有關最低運量維護增加之必要費用，內政部將與中央印製廠依契約規定辦理。

(工商 )