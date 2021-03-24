美國電腦軟體公司Adobe上季營收創下歷史新高，且表現優於市場預期，惟盤後仍由升轉跌，目前微跌0.05%，報459.99美元，稍早前最高漲1%，也一度跌約1%。

Adobe公布第一財季（截至3月5日）營收年增26%，達到39.05億美元，創下史上新高記錄，並優於市場預估的37.6億美元。

淨利年增32%，為12.61億美元，每股盈餘為2.61美元。

經調整後淨利為15.15億美元，相當於每股盈餘3.14美元，優於前一年同期的2.27美元，亦超出市場預估的2.78美元。

以業務部門來看，Adobe旗下訂閱事業營收為35.84億美元，較前一年同期的27.32億美元成長。

產品事業營收為1.55億美元，優於前一年同期的1.43億美元。

服務與其他事業營收為1.66億美元，較前一年同期的2.16億美元下滑。

此外，Adobe預估第二財季營收約為37.2億美元，經調整後每股盈餘約為2.81美元，均較前一季大幅放緩，但優於分析師預估的營收37億美元、調整後每股盈餘2.7美元。

(時報資訊)