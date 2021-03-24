AZ疫苗22日開打，但接種率偏低，疫苗效期不到3個月，中央流行疫情指揮中心公布開打數量，目前有四縣市掛蛋，台北市也僅排名第三，對此，台北市長柯文哲認為，目前沒有急迫性，但若未來國境開放，大家不打都不行，並認為11萬劑隨便打就打完。

柯文哲表示，因為台灣防疫很成功，所以沒有急迫性，但若開啟國門，恢復正常後不打都不行，尤其現在大家戴口罩，防護相當嚴格，但問題是除非未來都要一直戴口罩，保持防疫高規格，不然最後還是要打，特別是一開放入境，「你不打我看都不行」。

針對北市接種率排名全台第三，柯文哲認為，因為現在沒有急迫性，大家會觀望，但等到感染風險拉高，大家還是乖乖會打。至於疫苗效期不到3個月，柯文哲說，目前疫苗11萬劑，台灣有2300萬人口，0.5％都不到，一下子就會打完。

此外，北市研考會主委賴彥霖確定請辭走人，據了解，目前市府擬由市府副秘書長林育鴻兼任，具國民黨背景的研考會主秘葛皇濱有意爭取，還放話若沒當上就要阻止「藍白合作」。

對此，柯文哲直言，自己看到那個新聞，覺得這種消息非常驚悚，他自己都不知道葛皇濱是市政府負責藍白合的人，只能說這是政治冒險小說、幻想小說，實在有夠恐怖。他也強調，新任研考會主委還是會從府內現有人員去找。

(中時 )