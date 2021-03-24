針對川普前國安顧問麥馬斯特日前示警，明年起中國武力犯台危險最大，國民黨主席江啟臣表示，國安單位與蔡英文總統應提高警覺做好準備，一旦鬆懈、警覺性不高，敵人任何時刻都可能來侵犯。

川普時期的前美國國家安全顧問、現任史丹佛大學胡佛研究所資深研究員麥馬斯特3月初提出警告，從明年開始，即2022年北京冬奧、中共第20次全國代表大會落幕後，台灣可能陷入軍事衝突的最大危險之中。

對此，國民黨主席江啟臣說，最近有很多國際分析，包括前幾個月美國著名外交政策委員會，也提出把台海列為全世界可能爆發衝突熱點的建議，要求國安單位與蔡英文總統應特別注意相關報告分析。

江啟臣表示，面對國際環境局勢持續改變，這不光是外交上的折衝或結盟，實際上在軍事動作上，不只有美國，也看到其他國家在南海跟台海進行的動作，這些都值得關注。

江啟臣呼籲，對於任何對台灣可能威脅的提醒，特別是軍事威脅，國安單位都應該提高警覺做好準備，這不是什麼時機或時刻，而是在國防與國安上有無鬆懈的問題，一旦鬆懈、警覺性不高，敵人任何時刻都可能來侵犯，這是國防與國安上的重點。

(中時 )