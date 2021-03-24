綠營立委林楚茵24日於財政委員會質詢時表示，近期有房東因應房地合一稅2.0將上路，即使仍在租約期限內仍要漲租。內政部地政司副司長林家正回應，依照租賃新制2.0規定，租賃契約已規範租賃期間不能用任何理由調漲租金，若有類似行為等於不合法。

財長蘇建榮坦言，房地合一稅只在售出時課徵，跟租賃行為無關，該類房東只是將房地合一稅2.0當成漲租藉口。

林楚茵認為，過去打房政策雖能影響房屋交易量，但不易影響長期看漲的房價。蘇建榮表示，房地合一2.0是期望藉稅制將短期交易趕出市場，對房市有正面影響，可抑制短期投機炒作行為。

此外，林楚茵提出近期有房東因應新制上路而漲租，基於「超前部署」心態將稅金成本先轉嫁給房客，甚至在文具店購買的租賃契約還具名由房客負擔。

林楚茵指出，租屋族碰上無理漲租，政府應針對相關法規澄清，且強化宣傳不得記載事項及房客救濟管道，避免租屋族吃虧。

林家正回應，依照我國「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」第4點，為保障承租人權益，明訂出租人於租賃期間不得「調漲」租金，換言之，房東在簽約後漲租屬於無效。

(工商 )