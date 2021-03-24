鑑於許多星座專家紛紛預言今年的金牛座將會大翻身，台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳推出以單一星座為主題的優惠-「金年我最牛」，4月1日起5月30日止，凡出示證件確認為金牛座的朋友們，平假日午晚餐享五折的超值優惠，每個餐期限量20位，號稱是台北市觀光飯店自助餐中最「牛」優惠。

金牛座外，台北凱撒大飯店Checkers再次加碼最「牛」的優惠，不論屬牛、姓牛或是名稱中部首有牛的，也同樣享有午晚餐五折優惠，等於午餐每位只要468元起，晚餐每位只要552元起。

(工商 )