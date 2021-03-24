國民黨中常委聯誼會祕書長謝坤宏。(謝坤宏提供)

中廣董事長趙少康開記者會，痛批國民黨中常會沒民意基礎、沉淪，搞壞國民黨名聲，從故總統蔣經國以後的歷任黨主席都有責任，明知有問題卻鄉愿不肯動。國民黨中常委林金結打算在下午中常會提案，建議邀趙赴中常會專題報告以「促進有效交流」，至中午在中常委聯會支持下，已獲17位中常委連署，但提案說明從兩點改為一點，措詞較「溫和」。林金結說，17人連署跨32位票選常委半數已成案，下午常會前會繼續連署。

中常委聯誼會祕書長謝坤宏今早也在聯誼會群組發文表示，趙少康同志目前只是一位黨員，不能代表黨的意見，他所反應的我們聽到了，會向主席跟中央反應，也希望他不要抹煞的歷任主席的「曾經付出」。

至中午17位連署邀趙專題報告的中常委，除了提案人林金結，還有謝坤宏、侯彩鳳、蔣根煌、陳雙全、邱素蘭、陳汪全、劉大貝、周孟蓉、沈智慧、江碩平、魏嘉賢、鄧治平、楊博仁、呂學樟、應曉薇、沈慶光等。

身兼政策會副執行長的新北市議員林金結表示，趙少康先生近日多次針對黨務召開記者會，提出許多意見，有鑑於此，他認為，歡迎趙少康先生到中常會來詳細說明批評與主張，跟所有中常委面對面交流、充分溝通。大家異中求同、團結一致，共同奮鬥。

提案說明為「有鑑於趙少康先生近日多次召開記者會對於本黨發展、決策程序、組織結構有諸多建言與批評，為促進有效交流，應面對面充分意見交流與討論，做為有利於本黨發展之決策參考。」

在林金結提案中，原有第二點說明「近日媒體登載趙少康先生批評本黨中常會沒有功能、大而無當、浪費時間、沒有實質意義等，經由媒體平台喧染，對本黨形象造成若干損害，為彰顯本黨兼容並蓄、海納百川，使才智者有以自見，愚不肖者有以自全，建請常會邀請趙少康先生進行專題報告。」

據悉，中常委中午聚會時，少數中常委主張拿掉第二點，「不要太尖銳」；而聯誼會幹部都主張「趙少康講那麼硬，第二點說明的內容剛剛好而已」。最後眾人仍決定「多數尊重少數」，拿掉第二點。

雖然黨中央不樂見中常委與趙少康「纏鬥」，但也擋不住中常委要請趙「報告」的氛圍。

中常委聯誼會祕書長謝坤宏今早也在聯誼會群組發文表示，我們支持任何願意為中國國民黨為中華民國效忠的人，但是在憲政體制之下必須要依照制度而行。三十幾年前的趙少康同志非常的優秀，當時堪稱政治金童，至今寶刀未老，可惜《參選資格不符》。國家有憲法、法律及制度，黨有黨的制度跟黨章，沒有規矩哪來的方圓？如果大家都不遵守制度與法治就天下大亂了，任何人皆可為所欲為？

他說，趙少康同志目前只是一位黨員，不能代表黨的意見，他所反應的我們聽到了，會向主席跟中央反應，也希望他不要抹煞的歷任主席的「曾經付出」。歷任主席都是黨員票選出來的，中常委是由黨代表選出來的，黨代表是由黨員票選出來的，更何況黨員就是人民就是民意！

(中時 )