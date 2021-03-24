美國具影響力的評鑑雜誌《消費者報告》（Consumer Reports）23日（周二）指出，特斯拉（Tesla ）車內攝影機具備錄下乘客影片並且回傳的功能，雖說是用於發展自駕技術，但已引發侵犯隱私權的疑慮。

《消費者報告》汽車測試中心資深主任Jake Fisher表示，「假如特斯拉有能力判定駕駛是否專心開車，就應像其他車廠系統一樣、當下就向駕駛提出警告。」

福特與通用等車廠的駕駛監控系統無法攝影與回傳數據和影片，而是採用紅外線技術辨識駕駛的眼球移動或頭部位置，藉以提出警告。

(工商 )