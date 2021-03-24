2021大港開唱即將在3月27日、3月28日於高雄駁二藝術特區強勢回歸，將邀請近120組歌手樂團。台灣菸酒公司也跟進推出「金牌台啤x大港開唱」聯名啤酒，主要於南部縣市超商與量販店上市，也可於現場台啤攤位喝到新鮮台灣啤酒產品。

台灣菸酒公司指出，「金牌台啤x大港開唱」聯名啤酒罐身設計除融合大港開唱主視覺與主標語「音樂人生」外，另有9種隱藏在罐身上的人頭、 船錨 、波浪等網點圖形，分別代表今年現場各舞台，例如女神人頭代表「女神龍」舞台、拳頭則代表「出頭天」舞台，更增添罐身上的巧思與體現搖滾精神。

「金牌台啤x大港開唱」聯名啤酒即日起於南部縣市限定上市，台灣菸酒公司表示，高雄、台南地區的民眾前往全聯、7-ELEVEN、全家、萊爾富等通路都有機會買到，於大港開唱活動現場的台啤攤位也能買到，絕對是樂迷今年必搶蒐藏。

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(工商 )