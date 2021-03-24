立法委員蔡適應邀請教育部體育署現場勘查，並請承辦人員推估跑道全面整修所需預算。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市9間學校有PU跑道破損問題，每間整修的預算落在600至900萬。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市9間學校有PU跑道破損問題，每間整修的預算落在600至900萬，全面整修需要8000萬預算，日前建德國小學家長不斷反應學校跑道老舊、鋪面破損，小朋友運動常常跌倒，立法委員蔡適應邀請教育部體育署現場勘查，並請承辦人員推估跑道全面整修所需預算。

基隆市立建德國民小學校長江漢雄說明，建德國小是基隆市就讀人口最多的國民小學，有49個班級、1323位學童就讀，操場約20年未大規模更新，需多地方都有破損、脫落的現象，過去校方礙於經費問題，只能小規模修補，感謝蔡適應及主管機關教育部體育署，來了解小朋友所使用的環境，希望計畫提出後，中央能夠盡力幫助。

蔡適應表示，基隆是多雨的城市，戶外的運動場地維護不易，時常有破損的情形發生，特別是今年教育部將戶外的體育設施，列為優先爭取專案補助項目，他邀請教育部體育署人員來到基隆勘查，尤其是建德國小的操場，已有將近20年未全面整修更新。

蔡適應強調，其實專業人士建議PU跑道大約使用10年就應該更新，但是礙於基隆市的財政狀況，才會造成孩子們的跑道用了快20年、還沒有更新，基隆市共有9間學校，急需更新PU跑道，這個部分他會向教育部極力來爭取，希望可以爭取到全額補助，或者減少地方配合款項，降低基隆市政府的財政負擔。

(中時 )