【LIVE直播】AZ疫苗施打進展及反應 陳時中今召開記者會說明。（中時新聞網）

AZ疫苗22日開打，根據中央流行疫情指揮中心統計，目前已經累計3218人完成第1劑的接種，昨天還沒開打的雲林、嘉義也已經開打。不良事件則新增3人，累計4人出現頭痛、肌肉痛、發燒等非嚴重不良事件。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨天的接種人數有比前天略增一些。昨天公布雲林、嘉義、金門、連江沒開打，目前雲林、嘉義都已開打，金門預計在星期三開打，連江則是星期一才會開打。

羅一鈞表示，昨日為止的非嚴重不良事件累計1件，現在新增3件，累計共4件，症狀為頭痛、肌肉痛、發燒、接種部位紅腫熱痛等，目前還沒有任何嚴重不良事件的通報。

另外，V-watch昨天共累計841人適用，其中784人有回報症狀，肌肉疼痛55%、頭痛43%、畏寒41.8%，會後將補充說明。目前V-watch參加人數已累計至1267人。

至於周一剛接種疫苗的指揮官陳時中狀況如何？他表示，昨天手臂有點痛，抬起來的時候有點緊繃，今天大概沒感覺了，要壓到才有點感覺，現在又快找不到，一般來說都會有這種反應，不會有問題。

不良反應事件的通報與V-watch監測的目的不同，前者是由醫生評估接種者的狀況，決定是否要通報，是為了要看看是否有嚴重不良反應事件，後者V-watch則是主動透過平台聯繫接種疫苗的人，了解其接種疫苗後的狀況，因此兩者的數據會有些許差距的，都是很正常的。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天還會有6600劑的疫苗運送到14家醫院，確定今天都會運送到醫院，預計明天以後開始接種作業，所以總共變成有72家醫院可以接種疫苗。

(中時新聞網)