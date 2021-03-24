ELEVEN突中止3平台合作 球迷怒 蔡其昌：我也不滿 13:522021/03/24 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 身兼中華職棒大聯盟會長的立法院副院長蔡其昌。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 身兼中華職棒大聯盟會長的立法院副院長蔡其昌24日表示，ELEVEN體育家族23日賽前突然宣布中止和3家平台合作，導致球迷看不到比賽轉播，「我也不滿」，並稱已將球迷的不滿、憤怒向ELEVEN高層轉達，希望此事盡快落幕，保障球迷收看權益。 ELEVEN突中止3平台合作引球迷怒 蔡其昌：我也不滿 鄭文燦被扛起稱只有80公斤 蔡易餘：打死不相信 (中時 ) #球迷 #ELEVEN #平台合作 #蔡其昌 #中止 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鳳梨拉抬聲望 蔡成神力女超人 04:102021/03/24 政治要聞 蔡總統：智慧城市輸出新南向 04:102021/03/24 財經要聞 神基轉型投控 五大事業分工 04:102021/03/24 財經要聞 中彰觀光圈旅宿合推住房優惠 六月底前可享住房回饋金 09:262021/03/24 寶島 林俊傑品牌聯名球鞋 展現復古未來感 04:102021/03/24 時尚消費 《金融》金管會助沙盒實驗落地 好好投資可望改制券商 08:182021/03/24 財經 騰訊音樂、華納 共創新品牌 04:102021/03/24 全球財經 在野成立疫苗調閱小組 蔡其昌轟：破壞默契 讓立法院不得了 14:292021/03/24 政治 台新Richart一口貸 營運資金最快20分鐘入袋 15:512021/03/24 財經 扎根海洋教育 海大開發國小海洋職涯生涯教學包 12:462021/03/24 寶島 陳其邁注重智慧交通 光陽ATR 5月營運 09:422021/03/24 生活 體育熱門新聞 影》胸肌撕裂隆起 健美猛男重訓爆恐怖意外 - 體育 NBA》寧願輸球也不要KD？勇士科爾這麼說 - 體育 摔角「斷腿哥」悲劇 醫療費募款只籌到10％ - 體育 中職》E級正妹唱國歌 啦啦隊緊身服包不住車頭燈 - 棒球 NBA》可愛砸錢買房不手軟 新泳池豪宅曝光 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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