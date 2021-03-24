身兼中華職棒大聯盟會長的立法院副院長蔡其昌24日表示，ELEVEN體育家族23日賽前突然宣布中止和3家平台合作，導致球迷看不到比賽轉播，「我也不滿」，並稱已將球迷的不滿、憤怒向ELEVEN高層轉達，希望此事盡快落幕，保障球迷收看權益。

(中時 )