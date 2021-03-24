《囤房稅》怎麼修，國人都在關注。時力立委邱顯智今日表示，財政部說，若調漲稅率，屋主會把稅金轉嫁給承租人或提高售價，結果仔細一看，引用的論文，居然不支持財政部的說法，財政部長蘇建榮也有在大學教書，如果學生引用這種文獻，可以忍受？
邱顯智指出，今天在財政委員會，財政部提出的報告說「參考國外多位學者之研究，不動產所有者會將財產稅轉嫁予承租人或提高售價」，並在註腳引用6篇論文來支持立論。
邱顯智說，結果把報告仔細一看，在註腳的6篇論文，沒有註明作者、刊出年、頁數等資訊，真想請問這是哪一種學術引用格式？也在大學教書的蘇部長，能夠忍受學生這樣引用文獻？
邱顯智表示，自己後來把6篇文章通通找出來，發現只有2篇支持財政部的說法，其他不是支持程度微弱，就是跟財政部的轉嫁說法相反。
邱顯智批評，財政部拿研究結果相反的論文，來為自己的立場背書，財政部是不是認為沒有人會認真看，報告就可以隨便亂寫？但不好意思，自己都有在看，也會要求財政部退回重寫。
(中時 )
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