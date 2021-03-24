空軍2架F5E單人座機擦撞墜海，飛行員一死一失蹤。蔡英文總統預計今天下午赴台東慰問失蹤的潘穎諄上尉家屬，承諾會全力搜救，並將前往台東殯儀館，弔唁不幸殉職的羅尚樺中尉及其家人。
4架空軍F-5E戰鬥機22日從台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架F-5E戰鬥機於台東旭海漁港東方1.4浬雷達光點消失，國軍隨即展開搜救，26歲中尉羅尚樺被尋獲送醫後傷重不治，28歲上尉潘穎諄目前仍下落不明。
總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統預計今日下午1620左右至台東機場慰問F5-E戰鬥機事故的潘穎諄上尉家屬。總統並預計於1700左右至台東殯儀館，向不幸殉職的羅尚樺中尉弔念，並慰問羅中尉的家屬。
針對這起意外，蔡英文之前在臉書表示，空軍已經成立應變中心，各單位也投入協助搜救。她在聽取國防部報告後，指示國防部：救援優先，務必全力進行搜救，並進一步釐清事故原因，向社會各界報告說明。在這個時刻，希望大家一起為飛官潘穎諄上尉，也為搜救人員加油。期盼能有好消息傳來。
(中時 )
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