85歲蔡奶奶平日獨居桃園崁，日前獨自搭台鐵南下，尋找住在台中的女兒，想給女兒驚喜，卻演變成「迷航驚魂記」，蔡婦下了台鐵列車，想步行到女兒家卻迷了路，走進台中公園向派出所請求協助，所幸蔡奶奶身上帶有證件，員警確認身分並聯繫其家人帶回，家屬肯定警方熱心服務，表示感謝。

警方指出，蔡奶奶到台中公園派出所求助，表示自己由於太思念女兒，臨時決定南下給女兒驚喜，到了台中後才發現自己忘記女兒的住處，趕緊尋求警方協助，警方由其身上之證件，確認其身分為85歲蔡奶奶。

蔡奶奶表示，自己平日獨居於南崁，沒有事先跟家人聯繫，蔡奶奶的女兒，接獲警方電話後，與先生一起趕至派出所，並表示已定居東區多年，但媽媽卻誤會她住在太平區，感謝警方找到年邁的母親，若獨自在外流浪，令人擔憂。

分局長蔡元戎表示，家中如有長者或患有失智症之家屬常有走失之虞，可至社會局(處)申請愛心手鍊；民眾如碰上迷失長者，可透過手鍊上24小時服務專線（0800-056-789），告知服務人員手鍊上編號，即可聯繫家屬，或報警求助，讓長輩平安返家。

(中時 )