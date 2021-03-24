英特爾蓋新廠搶單利空衝擊台積電股價今(24日)開盤重挫3%，並跌破季線，終場收在576元，下跌18元，拖累大盤開低走低，終場集中市場加權股價指數收在16032.12點，下跌145.47點。

美股周二全面下挫，加以傳出英特爾將興建兩座晶圓廠，並展開代工業務，衝擊台積電開盤重挫23元，以571元開出，跌破季線，來到近2個多月來的新低，尾盤收在576元，下跌18元，跌幅3.03%，並爆出超過10萬張的成交量；聯電同樣開低走低，收盤收在今日最低點47.15元，下跌1.35元，跌幅2.78%，世界先進也來到104.5元，跌幅2.76%，聯發科則穩在平盤之上，收盤收在894元，上漲24元。

大盤指數開盤以15994.96點開出，失守萬六大關，指數一度下滑至15967.95點，跌逾200點，後拉高至16125.54點，如扣除台積電大跌，其實下跌情形並不嚴重，傳產的紡織、造紙、汽車都表現不錯，尤其紡織大廠儒鴻、聚陽漲幅都在3.5%以上，但受油價下跌影響，塑膠等部分傳產受影響較大，金融股漲幅也有2%。

市場擔心美國總統拜登1.9兆美元紓困案以及外傳將推出3兆美元的新經濟振興方案所需支出可能以加稅來因應，加以疫情未受到控制影響經濟復甦進度，美股4大指數周二全面下跌，道瓊工業指數收盤下跌308.05點，收在32423.15點，以科技股為主的那斯達克指數終場下挫149.84點，收在13227.70點，標準普爾500指數收盤下跌30.07點，收在3910.52點，費城半導體指數收盤下挫83.34點，收在2994.21點。

(中時新聞網)