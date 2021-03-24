南韓36歲女星具惠善，近幾年因感情問題頻頻登上新聞版面，與前夫安宰賢從熱戀、結婚到離婚的過程，更宛如八點檔般精彩。去年正式離婚後，具惠善積極復出，昨日(3/23)出席她所舉辦的影像藝術發佈會時，以獨特的「水鑽貼面妝」現身，引起網友熱烈討論。

具惠善恢復單身後，便開始投入音樂及藝術創作上，去年才推出鋼琴專輯的她，近日再度與詩人作詞創作家徐太志合作，舉辦《在徐太志的歌詞下，具惠善的newage 展》鋼琴影像藝術展，而昨日的展覽發佈會上，具惠善一現身便成為全場矚目的焦點。

只見具惠善穿著一件黑色雪紡透視洋裝，並頂著招牌妹妹頭現身，仔細一看才發現她臉上畫著特殊的妝容，以水鑽黏貼在嘴角旁增加臉部亮點，網友看到卻不埋單，紛紛留言「臉怎麼又腫了」、「不是說瘦很多嗎」、「嘴角是痘子還是飯粒？」、「這位姐的戲很多，但外人真的看不懂」。

事實上，具惠善自從去年7月，與男星安宰賢正式結束3年短命婚後積極復出，還曾大動作的在個人IG上宣布自己成功甩肉14kg，還登上實境節目砸爛手機、自曝有新歡、想舉辦以前沒辦的婚禮，與過去低調的態度大相逕庭，種種失控的行為都讓外界霧裡看花，但她即使不斷被網友砲轟也依然話題不斷。反觀安宰賢，則是久久才在IG上PO文分享近況，讓粉絲紛紛敲碗希望他能早日復出推出新作品。

(中時新聞網)