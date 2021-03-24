國民黨立法院黨團18日在立法院衛環委員突襲，突襲通過「疫苗採購調閱小組」，引發藍綠大戰，國民黨團今再度佔領主席台，藍綠歷經4小時大戰，最終在朝野協商達成共識，疫苗採購調閱小組照案通過，成立時間交由朝野協商決定。民進黨立委蘇巧慧會後在臉書通批，「荒廢議事一整天 國民黨才是薪水小偷！」

蘇巧慧指出，國民黨團上周才違反議事規則，今天又再度霸占主席台，延宕議事，到底要不要讓國會議員好好開會？會議記錄上面明明白白記載，陳玉珍主席從宣讀國民黨臨時提案開始，到主席要求點名表決，中間僅僅18秒，這樣的過程如此清楚，為何要公然說謊，還要霸占主席台。

蘇巧慧強調，民進黨也同意立法院應該要嚴格監督行政部門，但在這個時間點，真正符合台灣人民利益的做法，應該是確保疫苗取得順利，不會因為價格時程的曝光，造成後續取得的困難，這也是為什麼民進黨衛環委員會的委員另外提出臨時動議，要求「在國人施打疫苗完畢、疫情穩定之後，由本委員會成立疫苗採購文件調閱專案小組」。

蘇巧慧說，國民黨一邊說要幫人民看住荷包，一方面卻讓委員會無法運作，議事荒廢了一整天，國民黨才是真正的薪水小偷。

(中時 )