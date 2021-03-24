1名婦人在3年前透過手機網路社群軟體結識了一名自稱是「美國將軍」的陌生人，期間兩人相談甚歡，對方也漸漸掌握婦人生活及經濟狀況。昨（23)日早上11時，這名婦人帶著新台幣6萬6仟餘元現金來到銀行，打算匯款，好讓這名「美國將軍」能順利「解約贖身」，所幸行員機警，趕緊報警攔阻，這才保住了婦人的積蓄。

這名「美國將軍」稱現在人在奈及利亞，需要美金2,380元（約合新台幣66,782元)才能解約離開，而婦人堅信只要為對方「贖身」，他就能來台與她長相廝守。當婦人來到櫃台打算匯款時，銀行行員發覺有異，因此主動關懷詢問，但是婦人受到對方煽動，堅稱是要將錢匯給國外的女兒作為醫療費用。

蘆竹分局偵查隊偵查佐吳翊慈獲報前往瞭解狀況後，確定婦人遭到詐騙，於是將她就近帶至南崁派出所，當時在所內值日的所長李嘉銘隨即也加入了勸說的行列，並以幾個典型的案例向婦人解說，最後才讓婦人清醒，破滅了幻想，潸然淚下。

蘆竹警分局呼籲，網路交友應謹慎小心，跨國匯兌不易攔阻，如與境外人士在網路上結識交往，應提高警覺，切勿因片面說詞，而輕信受騙。

(中時 )