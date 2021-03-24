從傳統觀念出發，在很多人的心目中，死亡和遺囑都是需要避諱的話題，但如今情況已有所不同。大陸日前公佈的數據顯示，截至2020年底，已有553個「90後」在中華遺囑庫立下遺囑，甚至有「00後」也已開始立遺囑，相關話題衝上熱搜，也被認為這意味人們的生死觀正在發生變化。

中華遺囑庫管委會主任陳凱表示，從人群立遺囑增長的趨勢來看，越來越多「90後」接受並願意訂立遺囑，直到2020年也出現「00後」也開始立遺囑，說明訂立遺囑不再是某個年齡段的專利。

今年26歲，性格開朗、活潑的李明明（化名）在不久前剛剛訂立了一份遺囑。她說前兩年父親因為生病去世，料理完父親的身後事，在房子過戶等問題上遇到一些問題，「因為爸爸沒有立遺囑，所以有一點麻煩。」

她說在外奔波的時候，腦海中偶爾會冒出一個念頭，如果自己出了意外怎麼辦，直說爸爸的去世觸動很大，如果有一份遺囑，對媽媽來說是個保障，可以規避很多問題。考慮了一段時間，決定儘快立遺囑。

據中新網報導，日前發佈的《2020中華遺囑庫白皮書》顯示，大眾對遺囑的接受度正在逐步上升，越來越多的年輕人提前立遺囑做好財產規劃。其中資料顯示，從2017年到2020年，「80後」訂立遺囑總人數在4年間翻了將近7倍，同時截至2020年底，已有553個「90後」在中華遺囑庫立下遺囑。

甚至統計到去年底為止，中華遺囑庫更出現最年輕的遺囑人只有17歲，也讓「00後開始立遺囑了」、「怎麼看待年輕人立遺囑」等話題相繼登上熱搜。

(旺報 )