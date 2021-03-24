現代男女交往許多人都採「AA制」，認為各付各的最公平，一對夫妻在節目中分享經驗談指出，兩人從交往一直到婚後，所有開銷都是AA制，為了公平起見，連老婆做家事，丈夫都會給薪，老婆做一小時家事可以領到新台幣393元，一個月下來也有1萬多元，讓她在節目上嬌喊「覺得好幸福」。

日本一對年輕夫妻在知名綜藝節目《跟拍到你家》中表示，兩人把「AA制」發揮到極致，平常除了基本的房租、水電費都各付一半以外，使用的生活用品也是各自挑自己喜歡的款式，甚至同房、不同張床，因為他們各自選了風格不同的單人床，就連婚戒都不是對戒，而是挑選自己喜歡的款式。

最特別的是，因為平常家事大都由妻子負責，丈夫為了公平起見，主動提議「時薪制」，也就是妻子做一小時家事，可以領時薪1500日圓(約台幣393元)，平均每月要支付4萬日圓，換句話說，妻子一個月可以領到約台幣10480元。

這樣的作法讓在場所有人都感到意外，公認是「最狂AA制」，這名妻子則嬌喊「對現況感到很幸福」，她說很喜歡兩人的生活模式，丈夫也給她足夠的自由，認為AA制讓他們的生活變得更舒適和諧。

這名妻子透露，兩人在遊戲公司上班，因為一起玩遊戲而產生好感，並進一步交往，不過因婚後發現，兩人的生活習慣與喜好並不完全相同，包括想去的蜜月地點、喜歡吃的東西及睡眠習慣都不一樣，為了不影響對方的生活，所以才選擇全部AA制處理。

什麼都AA不忍了！56歲姨離開老公 分享自駕遊成網紅

(中時新聞網)