中美高層戰略對話19日結束，會中互動引發外界高度討論。前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，會後兩國會日漸走向緩和，美國總統拜登也不希望亞太地區國家，在已經緊張的中美關係上添亂，導致緩和有望的進程中發生意外的衝突危機，若兩國都已有共識台灣還要對抗，「那就是白目」。

黃介正24日接受香港媒體《中評社》訪問表示，有台灣人認為大陸與美國現正衝突，台灣為什麼要緩和兩岸關係？會有這種想法的人，就是還活在美國前總統川普的思維裡走不出來；對於陸委會而言，所做的一切都是為了台灣利益，台灣緩和兩岸關係不是為了美國，而是兩岸勢必得要交流。

黃介正強調，疫情趨緩後兩岸商務往來不可能中斷，各項防疫措施與政策必會隨之開放，美中是否持續對抗未可知，但兩岸本就有活絡、往來的必要，兩岸關係緩和是眼前迫切的事；如果再繼續困在川普思維裡，美方會認為：「中美關係都要緩和了，難道台灣還不緩和嗎？」黃警告：「美國要緩和，台灣不要再衝。」

針對中美高層戰略對話後的後續效應，黃介正直言，可以確定兩國將緩慢朝緩和方向前進，台灣要自問，大陸與美國是否會持續爭鋒相對？台灣是否要把政策立基押在兩國的對抗上？若人家都要緩和了台灣還在持續對抗，「那就是白目」。

至於台灣該如何因應中美局勢？黃介正指出，台灣唯一能做的，就是不要再徒增兩岸緊張，畢竟現在不是川普時代，美國也在調整對中政策，台灣必須花時間好好想想，台灣面對此形勢的利益何在？待美國對中完整戰略出來後，台灣該如何因應、調整對陸政策？

(中時新聞網)