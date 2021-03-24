85歲攝影家張乾榮，早年拍攝義民祭等地方人文照片，是攝影界的經典。（羅浚濱攝）

張乾榮寫下見證台灣林業發展的《新竹林業圖說》，獲得國史館台灣文獻館學術性書刊的佳作殊榮。（羅浚濱攝）

新竹縣高齡85歲的攝影家張乾榮，在林務局新竹林管處服務40年期間，深入林班地拍攝很多珍貴照片，寫下見證台灣林業發展的《新竹林業圖說》，新竹縣文化局編印成文史叢書，獲國史館台灣文獻館學術性書刊的佳作殊榮。

張乾榮回憶說，他17歲開始接觸照相，當時姐姐的養父在台北開光華照相館，暑假時他去幫忙「烤照片」和學暗房，姐姐送他1台「雅士加」相機，就此與攝影結下不解之緣。

他說，早期拍黑白照片，除了構圖外，更講究曝光正確和暗房技巧，沒有相當專業和經驗，根本無法拍出好作品，與目前數位攝影時代，人人可當攝影師完全不同。

張乾榮21歲進林務局竹東林區管理處，辦理森林育樂業務，經常背著相機進入山區拍攝森林生態，足跡遍佈原住民部落，1960年代拍攝尖石五峰泰雅和賽夏族黥面原住民的照片，讓他獲頒英國皇家攝影學會碩士，拍攝義民祭等地方人文照片，也是攝影界的經典。

林務局長官知道張乾榮的拍照本事，指派他為林業做攝影記錄，他拍攝「從大霸看新竹後花園」除有山岳景觀、森林生態體系，更呈現泰雅和賽夏原住民最真實的生活，這些經典作品曾應邀到國父紀念館展出。

新竹縣文化局邀請張乾榮以工作經歷與攝影紀錄，編印成文史叢書《新竹林業圖說》，詳細記載新竹林管處森林產業的發展變遷，更如實呈現他透過鏡頭對家鄉土地和山林的熱愛。

「常言道活到老學到老，攝影人則是活到老拍到老！」85歲的張乾榮目前除做國家森林解說志工外，還常參加社團外拍活動，他說拍照是他一生興趣，要拍到手拿不動相機為止！

楊文科肯定張乾榮老師如同森林守護人，堅守山林，40年如一日，用攝影鏡頭解說台灣山林產業發展，見證新竹山林的青春汗水。

(中時 )