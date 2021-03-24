鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，私自製作盜版帽是違法行為，對媽祖不尊重。（王文吉攝）

去年大甲媽遶境受疫情影響，規模跟人數銳減，許多信眾決定今年非跟不可，造成官方繞境帽一帽難求。（本報資料照片）

大甲媽遶境去年因疫情影響延後舉辦，且縮小規模，今年元宵節擲筊確定下月9日晚間起駕，許多信眾隨即搶買遶境秩序帽和紀念帽，造成一帽難求，廟方緊急通知廠商趕工加製，市面上也出現盜版帽。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，盜版帽是違法行為，對媽祖不尊重。

去年大甲媽遶境受疫情影響，規模跟人數銳減，許多信眾決定今年非跟不可，造成官方繞境帽一帽難求。今年繞境限定的秩序帽有宮徽、大甲媽及2021等刺繡，帽緣有紅白藍織帶，每頂售價300元，官網早已公告完售，僅開放預購，而市面喊到450元，更有盜版帽出現。

鄭銘坤說明，每年遶境共製作20多萬頂各式帽子，包括秩序帽4萬5000頂，一般活動帽3萬5000頂，遶境帽8萬多頂，一日遊5萬頂。以秩序帽最為熱門，沿路點心站志工都搶著要。

鄭銘坤表示，許多信眾去年向媽祖承諾要跟隨遶境，後來因疫情導致遶境規模縮小，許多人因而不能參加，今年如果再告假會覺得過意不去。感謝中央流行疫情指揮中心將疫情控制很好，今年主題是「承諾」，希望讓大家都能順利進香，實現對媽祖的承諾。

針對繞境帽缺貨，鄭銘坤說，為滿足信徒需求，已請廠商加班趕工製帽，目前每天釋出100頂繞境帽提供現場排隊購買，不要再請託廟方董監事取得，並呼籲大家尊重商標，「拜媽祖還偷做媽祖的帽子，對媽祖很不尊敬。」

(中時 )