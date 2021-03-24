全球人壽邀請八三夭擔任招募代言人，鼓勵年輕人加入壽險行列，一起「從ROCK到STAR」。(全球人壽提供)

全球人壽邀請搖滾樂團八三夭擔任年度招募代言人，推廣「服務接班人計畫」，強化業務組織年輕化；八三夭特別打造業務招募主題曲「我不需要每一個人都愛我─A rock can be a star」，透過八三夭傳遞給年輕人正能量及樂團團隊合作的重要性，展現全球人壽認同也支持這個世代年輕人對夢想與生活的自我期許，鼓勵年輕人投入壽險顧問行業，一起「從ROCK到STAR」。

全球人壽強調，將提供舞台給年輕人，只要加入團隊，就有機會成為發光發熱的新秀(Star)；該首業務招募主題曲MV於24日正式首(https：／／youtu.be／bZ1nTf_jVKw)。

「我不需要每一個人都愛我─A rock can be a star」MV，透過飾演年輕活力的新進壽險顧問女主角日常工作，八三夭練團為演唱會準備，女主角與八三夭主唱阿璞交錯，展開三線劇情，比喻每個人像是一顆石頭，不斷在生活中碰撞、滾動，成為獨特的樣貌，闡述從Rock到Star的核心概念。

全球人壽副董事長林文惠表示，這次透過年度招募代言人八三夭、業務招募主題曲與系列廣告推動「服務接班人計畫」，藉由音樂帶給年輕人正能量，更希望能藉此傳達全球人壽支持每個人的人格特質，每個人都是獨一無二的石頭，透過不斷地磨練與碰撞，終能琢磨出屬於自己的獨特樣貌並發光發熱。

全球人壽特別邀請八三夭擔任年度招募代言人，主要是團體形象非常符合全球人壽期望招募年輕活力的業務員特質；林文惠進一步邀請想要發揮自我、展現長才的青年，加入全球人壽，透過18個月精實的養成計畫，保險的專業不用靠新人自己摸索，成功掌握自己手中。

全球人壽在台耕耘逾25年，從合併國華人壽、整併核心系統開展數位化，至2021年已累積多項數位化里程碑，如利用追蹤客戶動態需求、數位工具及通路等新型態策略，驅動業務大幅成長及養客，比如去年壽險顧問的海豹部隊運用大數據後，業績成長超過30％。

在數位化良好基礎下，全球人壽致力於業務部隊年輕化不遺餘力，近幾年從鐵桿部隊到青年軍，持續年輕化，期許在2021年服務接班人計畫下，能維持組織平均年齡35至40歲左右，專職壽險顧問逾2200位。

全球人壽針對22到30歲年輕人，推出為期18個月的「服務接班人計畫」且提供1年的財務補助；並強調進公司第一件事不是交名單，而是由公司提供名單，消弭年輕人投入壽險業的擔憂，讓甫從事壽險顧問行業的新人，可以從服務現有客戶開啟職業生涯。

對於積極培植並有心拓大組織、展業增員的全球人壽業務主管，也可透過「服務接班人計畫」，認識更多新進人員，並加入共同服務客戶的行列，優質客戶服務不中斷同時壯大自己的組織。

其次，透過「服務接班人計畫」加入新秀，培訓期前6個月透過培養保險基本專業知識、學習保險商品、歷練銷售實務、持續考取進階專業證照；同時公司運用年輕人熟悉的溝通素材，如動畫、影片等線上數位訓練課程方式，更加認識壽險行業與壽險顧問的工作。

計畫進入第7個月，有機會晉升區主任，學習完整風險評估與保單規畫、進行市場實務訓練、掌握業務發展數位工具並導入社群行銷與精準行銷；第19個月則有機會晉升業務經理，學習輔導新人技巧、團隊壯大與養成、職域經營與開拓，最快有機會在一年半內，晉升業務經理為自己創造超過年薪百萬的收入。

全球人壽表示，「服務接班人計畫」招募活動，從3月24日八三夭官方YouTube平台正式首播業務招募主題曲MV開始，將於4月6日啟動系列廣告宣傳，服務接班人計畫招募網站亦同步上線，八三夭更將於5月下旬起現身全台招募說明會。

(中時 )