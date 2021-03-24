違規案件需執行水土保持改正計畫，拆除巨型混凝土塊擋土牆。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府公布109年度違反水土保持法案件總數115件，較上一年度減少，其中大湖鄉下降最多，但苑裡、造橋及卓蘭3鄉鎮違規比率上升，列為警示鄉鎮，將函請鄉鎮市公所加強巡查。水土保持科分析，案件上升主因為廢棄土方案件增加，後續將針對廢棄土方案件持續祭出重罰。

水利處統計苗栗縣109年度違反水土保持法案件共有115件，其中97件處以6萬元至30萬元罰鍰，4件屬於農業行為違規處以限期改正，其他14件移送苗栗地檢署偵辦，比較108年度總違規案143件（處分124件、0件農業違規、19件移送苗栗地檢署），整體違規案件數呈現下降趨勢。

水利處表示，比較兩年度違規案件數差異，多數鄉鎮呈現下降，降幅最大的大湖鄉，從108年度的28件降至109年度7件，違規案件數少了21件，但是苑裡、造橋及卓蘭3鄉鎮的違規案件不減反增，因違規比率上升，被列為警示鄉鎮，將函請鄉鎮市公所加強巡查，即時制止違規行為。

水土保持科指出，違規行為產生的擋土設施等違規工作物，將命其限期拆除及清除，恢復符合水土保持技術規範的安定邊坡。另分析苑裡、造橋案件上升，主因仍為廢棄土方案件增加，未來將針對廢棄土方案件持續祭出重罰，後續移請農業處、地政處、環境保護局等單位列管。

水土保持科表示，109年度依法申請簡易水土保持申報案為370件，108年度為315件，可見依法申請趨勢上升，違規與申請比例此消彼長，是個好現象，縣府將持續宣導，避免民眾誤觸法規而受罰。

(中時 )