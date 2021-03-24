恭喜！演藝圈銀色夫妻檔王中平、余皓然的18歲女兒韓菲順利錄取加拿大知名學府多倫多大學，余皓然24日一早便在社群網站分享喜訊，非常替女兒感到開心。

余皓然表示，女兒韓菲2年前決定從公立高中轉到國際學校時，老師曾擔心她已經落後別人一年的高一時間，恐怕會「非常非常辛苦，也許之後會兩頭空的考不上好的大學」，希望能再三考慮，不過韓菲下了決定就沒要回頭，選擇勇往直前。

準備考試的一年多時光，余皓然和王中平看到女兒不斷苦讀，「每天睡不到幾個小時，除了念書還是念書，念到我和爸爸都覺得不忍。」所幸24日一早傳出好消息，韓菲收到第一志願大學的錄取通知，余皓然相當替孩子開心，「寶貝女兒恭喜你，開心你一直都知道自己要什麼，一直都朝著目標前進。」

韓菲也在自己的IG限時動態PO出錄取通知書，原來她考上加拿大多倫多大學的人文學科系，根據《美國新聞與世界報導大學排名》最新資料顯示，多倫多大學在世界排名為第17，其人文學科則在世界排名列全球第8，韓菲也喜極而泣：「終於等到了」並附上一個哭臉的表情符號，不難看出激動的心情。

許多網友看到韓菲如願考上理想大學，紛紛留言道賀：「恭喜！韓菲好棒」、「漂亮又會念書，美貌與智慧並存」、「她真的很棒，知道自己想要什麼」、「有目標的孩子，父母真的會很欣慰」。

(中時新聞網)