完工後增加生物棲息空間。（新北市農業局提供）

新店青潭溪去年受暴雨侵襲導致溪岸崩塌，新北市農業局投入533萬元重建護岸，施工前與中華民國溪流環境協會合作，展開為期1個月的生態調查，發現該河段有台灣石、中華鰍、臺灣纓口鰍、粗糙沼蝦等魚蝦，最後導入生態工法，將水泥封底打除，增加生物棲息空間，24日完工啟用。

青潭溪去年8月受到大雨侵襲，中生路171至176號段溪岸崩塌、構造物損壞，農業局展開復建工作，去年11月11日開工、今日完工，總經費533萬元。

農業局表示，青潭溪魚類生態豐富，這次與中華民國溪流環境協會合作，先針對青潭溪展開1個月的生態調查，發現該河段經生態調查有台灣石、中華鰍、台灣纓口鰍及粗糙沼蝦等魚蝦，將相關生態資料納入工程規畫參考，在參考地方意見並達成共識後才展開後續工程。

農業局指出，溪岸崩塌處採用砌石工法施作，雙側護岸共182公尺，由於上游既有固床工高差較大，跌水處原為水泥封底，工程將水泥封底打除，採來回2段魚梯的設計，一來可縮減工程的範圍，還可維持河道斷面，將魚梯坡度自17％減緩至12％，並在魚道入口處增加一點落差迂迴，形成水花與湍流，有效吸引魚類進入魚道。

「工程兼顧防災與生態！」雙坑里長周興旺表示，這次工程兼顧防災、美觀及生態，感謝施工團隊的努力，在夏季汛期前如期如質完成；農業局長李玟表示，未來將持續秉持工程友善環境理念，除保護民眾生命財產安全，也減少對環境的影響，營造雙贏的永續環境。

魚梯施工前。（新北市農業局提供）

魚梯施工後，有效吸引魚類進入魚道。（新北市農業局提供）

(中時 )