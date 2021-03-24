繼大型就業博覽會提供民眾企業職缺後，北市勞動局就業服務處接續辦理北市府就業甄選，預計釋出市府職缺109個正取名額，月薪最高達63K。此次活動自即（24）日起上午10時，至本月30日下午5時受理網路報名，並於4月24、25日舉辦甄選。北市勞動局長陳信瑜說，歡迎加入北市府公部門大家庭。

陳信瑜表示，此次就業甄選邀集32個機關，提供督導、企劃師、約僱人員、工程師、護理師、社工員，或是專案技工、工友、駕駛等職缺，總計109個正取、164個備取，薪資40K以上的職缺多達23個，月薪最高63K。

其中，工程單位釋出24個職缺，薪資從34K的工程員至52K的副工程司；社政單位亦提供18個社工類別職缺，薪資從34K的社工員至48K的社工督導；此外，另有13間北市學校提供14個各類型的職缺，包含約聘護理師、約僱幹事、約僱教師助理員、約聘學務新人力及廚工，歡迎具有相關知能或科系背景的民眾踴躍參加。

陳信瑜指出，衛生局「聘用保護性督導」，初任職缺待遇就有45K，隨著年資晉升，更有機會挑戰63K的高薪，主要工作性質為保護性社工督導業務、社會福利諮詢、推動相關長照業務等內容；財政局聘用招商企劃師薪資則高達5萬2872元，工作內容為統籌北市促參案件的交流與招商推展事務。

就服處指出，就業甄選數位化系統推出至今，報名人數已達1800人次，透過簡單易懂的報名頁面，報考人在家即可使用電腦或手機完成報名，不僅節省了報名成本及所用時間，也提高報考的意願。報考人報名前可先行瀏覽就業甄選報名示範影片，且務必詳閱簡章及注意事項，審慎確認想報考的職缺及資格。

就服處強調，報考人要在期限內至系統填妥並上傳資料，檔案資料須為JPG檔，報名完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳送簡訊到應考人手機；若有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，即無法再上傳補件，請應考人避免集中在報名截止日登入，以免網路流量壅塞，影響報名權益。

(工商 )