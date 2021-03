達梭系統宣佈,門市遍及全球的法國傢俱設計、製造、零售商Gautier正在使用「HomeByMe for Home Retailers」3D家居規劃解決方案,為客戶提供全面且個性化的店內與線上體驗,強化與客戶間的互動並促進銷售。 Gautier已在法國72家門市部署「HomeByMe for Home Retailers」,並逐漸將該解決方案推廣至全球120家門市。在僅僅一年內,Gautier就已使用該解決方案打造並保存超過6,000個客戶設計專案,包括8,200幅高解析效果的客戶空間規劃圖。2021年,該解決方案被整合至Gautier官方網站,客戶不論是舒適地在家中,或是至店內偕同經驗豐富的設計師,皆可隨時隨地設計並完成其專案,再進行線上購買。 Gautier執行長David Soulard表示,Gautier不僅是一家零售商和製造商,我們的全新發展方向是成為客戶的貼心室內設計師,提供客戶個性化建議、沉浸式體驗和完整的家居方案,這是贏得客戶滿意度和忠誠度的關鍵。我們需要一種可擴展的3D規劃工具,能夠提供先進的光學逼真效果以及虛擬與擴增實境功能,並將所有產品與規劃配置工具的功能進行整合。在下一個10年內,達梭系統『HomeByMe for Home Retailers』解決方案將成為我們的策略核心,其能滿足每位客戶的個性化需求並帶動我們的品牌發展。 在競爭激烈的市場,家居零售商必須因應個性化的消費趨勢,並管理不斷變化的購物習慣、老舊技術系統以及對消費者行為洞察的不足。「HomeByMe for Home Retailers」提供無縫式網路至門市全通路(Omnichannel)3D體驗,支援店員和店內設計師與客戶合作,提供個性化建議並在數秒內產生準確的佈置方案。客戶還能根據即時庫存情況和成本核算,依照準確的尺寸和個人偏好,打造精緻的設計方案,並在訂單自動發送到傢俱廠之前,以360度視角沉浸式地預覽設計效果。 達梭系統3DVIA執行長 Vincent Picou表示,調查顯示,在家居銷售採用全通路策略,能有效提高客戶參與度,並促成購買決策。在當前疫情環境下,這是促進銷售的重要推動力量。此外,3D規劃解決方案亦有助於專案贏得更高的客戶滿意度,鼓勵客戶積極參與方案設計,打造自己滿意的設計。Gautier是首個在其門市引入『HomeByMe for Home Retailers』解決方案的國際零售商,體現出Gautier致力協助客戶打造完美居家環境的承諾。

