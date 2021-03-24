不銹鋼冷軋薄板大廠運錩(2069)去年稅後淨利為0.40億元、年增471.42％，每股EPS為0.26元，優於前年的每股0.05元。

自行車族群業績亮眼早盤股漲
龍邦國際EPS達3.05元 創11年新高 股利0元 投資人不買單

(工商 )

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