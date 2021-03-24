運錩去年稅後淨利賺0.4億元、年增近五倍 14:122021/03/24 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼冷軋薄板大廠運錩(2069)去年稅後淨利為0.40億元、年增471.42％，每股EPS為0.26元，優於前年的每股0.05元。 自行車族群業績亮眼早盤股漲 龍邦國際EPS達3.05元 創11年新高 股利0元 投資人不買單 (工商 ) #運錩 #稅後淨利 #每股 #增近 #不銹鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嫁妝助攻 富邦金獲利大進補 04:102021/03/24 財經要聞 《百貨股》詩肯前2月營收年增逾4成 Q1、Q2樂觀 10:002021/03/24 財經 《櫃買市場》凌陽創新申請上櫃 采鈺遞件上興櫃 13:412021/03/24 財經 《造紙股》本業續好轉＋開發獲進展 士紙放量攻頂 11:252021/03/24 財經 《電腦設備》緯創處分大陸資產 轉進新竹國際AI智慧園區 07:442021/03/24 財經 涉浮報福興營區工程款 中工前董座遭羈押禁見 04:102021/03/24 財經焦點 台積電旗下采鈺科技3／23申請登錄興櫃股票 09:322021/03/24 財經 《電子零件》南電動能旺 續戰逾14年半高價 11:422021/03/24 財經 《電腦設備》奇鋐評等 外資：持股續抱 11:422021/03/24 財經 《塑膠股》PVC行情大好 華夏動能無虞 09:092021/03/24 財經 《電腦設備》去年獲利登近4年高 威強電攻6年半高價 12:332021/03/24 財經 財經熱門新聞 台積電600元以下不敢買？外資又喊驚天價 1張狠賺近30萬 - 財經 台股豬羊變色！2大原因爆殺尾 散戶又被巴了 - 財經 台積電狠砍571到底了？專家：3天不回587 更慘在後頭 - 財經 認敗了 微軟徹底刪除Edge經典版 - 財經 台積電是敵人？英特爾玩兩手 搶單又外包CPU - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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