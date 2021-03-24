洛杉磯快艇前鋒「可愛」里歐納德(Kawhi Leonard)砸大錢買新房，地點在洛杉磯西區的太平洋帕利塞德，這幢富麗堂皇的豪宅價值高達1700萬美元(約台幣4.8億)。占地將近12000平方呎(約337坪)，含有飲料吧的無邊際泳池，960瓶的酒窖，還有10人座的劇院。

Kawhi Leonard has bought an absurd $17M home in the Pacific Palisades neighborhood of LA.



— Almost 12,000sq-ft

— Infinity pool w cabana

— 960-bottle wine cellar

— 10-person movie theater



Leonard also owns a ~$7M penthouse next to the Staples Center and a $13M home in San Diego. pic.twitter.com/gFprqZlJD9 — Joe Pompliano (@JoePompliano) March 22, 2021

Kawhi Leonard just bought a $13.3 million house in the San Diego County community. This place looks sick man!!! pic.twitter.com/jLhGmAWsid — Ashish Mathur (@amathur25) January 24, 2019

里歐納德與快艇的3年1億美元合約持續到2022年，但最後一年是球員選項，等於是本季結束之後就到期了。他還沒有與球隊續約，此時大手筆買房，暗示留隊的機會很大。此外里歐納德在主場史坦普中心(Staples Center)附近還有一間700萬美元的房子，在南加州的聖地牙哥還有一間1300萬美元的，跟新買這間差不多大。

3間合計3700萬美元，即使像NBA球員這麼富有，這仍然是一大筆錢，里歐納德本季的年薪為3400萬美元。

NBA買房賠錢的人還不少，因為轉隊而賠錢賣房是司空見慣的事。就算是最會賺錢的麥可喬丹(Michael Jordan)也有失手的時候，他在芝加哥高地公園一幢占地超過1500坪的豪宅，已經卡了他長達9年都無法脫手。喬丹2012年標價2900萬美元求售，後來一路跌到1500萬美元，每年為此背負130萬美元稅金支出。

很多人看了喬丹紀錄片《最後一舞》就打電話過去，但沒人是要買房的，都只是問問能不能進去參觀。其實喬丹拍攝紀錄片時是使用3處租借來的房子，他本人住在佛州的豪宅，旁邊就是「金熊」尼克勞斯(Jack Nicklaus)設計的高球場。

(中時新聞網)