新北市一位62歲老婦因子宮頸癌開刀、放射線治療，導致輸尿管狹窄，經常有尿不出來的問題，且過去使用輸尿管擴張和傳統支架治療，效果皆不顯著，不到3個月就因腎臟感染、腎水腫就醫，令她感到痛苦難耐，但自從到恩主公醫院就診，植入「鎳鈦合金輸尿管支架」半年後，就無腎水腫、感染或結石的病症復發，終於擺脫煩惱。

三峽恩主公醫院副院長王炯珵表示，院內泌尿科近期引進永久性支架「可自我膨脹鎳鈦合金」輸尿管置入技術，解決因尿路狹窄反覆就醫病人的困擾，該技術為國內最先進解決尿路狹窄的微創技術，可大幅減少病人住院頻率，提升泌尿科團隊疾病治療技術。

王炯珵說，政府近年為預防子宮頸癌，積極推動子宮頸抹片檢查，許多初期的子宮頸癌，經手術治療或放射線治療後，第一期病人5年存活率平均可超過90％，但是根據美國梅約診所醫院統計，癌症治癒的病人有23％機率會留下腎水腫的後遺症，主因就是受到手術切除子宮、放射線照射後輸尿管狹窄造成反覆腎水腫，嚴重影響腎功能。

王炯珵指出，放置輸尿管支架是解決子宮頸癌治療後最有效、簡單的方法，可避免輸尿管狹窄，但依經驗顯示，聚合材料或金屬材料的支架內部容易產生結石、感染、阻塞，經過3到6個月後，都可能需要更換；研究統計，超過6個月之後，支架的通暢率低於50％以下。

(中時 )