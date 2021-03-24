六家高中附設國中學生莊采緹（右三），全國學生舞蹈比賽榮獲國中個人組現代舞第3名。（羅浚濱攝）

全國學生舞蹈比賽去年受疫情影響喊卡，今年恢復舉辦個人組賽程，全國306位學生分12組日前在國父紀念館比賽，新竹縣有6位選手進入決賽，榮獲1銀1銅4優等，表現亮眼，縣長楊文科期許選手持續在舞蹈領域發光發熱，為新竹縣「舞」出好成績。

5歲開始學跳舞的竹東國中吳妤柔，榮獲國中個人組現代舞特優第2名及古典舞優等，她說比賽當天，天還沒亮就到台北比賽會場，畫上厚厚的妝，盤著轉10圈都不會掉落的髮型，登上舞台前緊張又興奮，能獲全國特優第2名肯定，也要感謝家人、學校及采憶舞蹈社老師的鼓勵，讓她信心滿滿完成這場比賽。

也是5歲開始練舞的六家高中附設國中學生莊采緹，曾代表新竹前往日本高知縣「夜來祭」表演古典舞，這次獲國中個人組現代舞第3名，被稱賞「毅力驚人」。

因為，國三的莊采緹要面對沉重的升學壓力和大大小小的考試，還得安排很多時間練習全國賽的舞碼，在精神和體力上都是高難度的挑戰，但她從沒發出怨言，反而十分享跳舞的樂趣。

莊采緹感謝六家高中提供良好的練習地，也感謝化踊舞蹈教室老師們辛勤教導，及家人無條件的支持，讓她得以在舞蹈藝術表演的這條路上發光發熱，未來夢想是想成為一名舞蹈老師！

另外，私立康乃薾國民中小學國小部張嘉妘同學榮獲國小個人組民俗舞優等，博愛國小劉婕庭同學榮獲國小個人組古典舞優等，十興國小陳柏羽同學榮獲國小個人組現代舞優等。

(中時 )