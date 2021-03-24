vivo今（24）日在台發表X60以及X60 Pro新手機。氣質女神張鈞甯自vivo X50便開始代言，今日則是首度出席以品牌代言人身份出席新品發表會，並分享自己體驗X60 Pro來拍攝日常跑步中的風景，以及拍戲過程中使用手機錄影來精進演技的經驗。

vivo今日發表的X60與X60 Pro定位是影像旗艦。vivo與光學廠蔡司達成全球戰略合作夥伴關係，共同成立vivo ZEISS Imaging Lab聯合影像實驗室，積極探索手機影像技術的極致。vivo X60系列便搭載了vivo與蔡司聯合研發的光學鏡頭，將讓攝影性能比過去更上一層樓。

vivo台灣總經理特助 隋璇指出，2020年是機遇與挑戰並存的一年，vivo去年獲得穩定成長，全年出貨1.1億台，穩定保持全球手機出貨量第五。品牌以「敢於追求極致、持續創造驚喜」的使命推出新品，透過技術創新，帶來更多消費者的體驗升級。更與蔡司達成長期戰略合作，共同探索手機攝影極致的未來。她也感謝台灣消費者與通路夥伴的支持，2020年在台灣的銷量成長2.56倍。今年vivo將以消費者服務、品牌經營以及通路夥伴關係主軸，持續在台深耕。

主打「五軸防手震、單手拍都穩」的vivo X60系列，雙機都搭載4800萬畫素鏡頭、1300萬畫素專業人像鏡頭、1300萬畫素微距鏡頭的主鏡頭組合，前置3200萬畫素鏡頭，主要差別在於X60 Pro搭載微雲台2.0(五軸防手震，對比OIS光學防手震提升3倍穩定度)、X60則是支援OIS光學防手震。

vivo X60（左）與X60 Pro。（黃慧雯攝）

X60 Pro主鏡頭光圈達到f/1.48，最大進光量提升16.8%，可支援極夜2.0模式、超廣角夜景、全景夜景、星空模式等模式，HDR夜景逆光人效搭配降噪演算法則能讓夜間人像更為清晰。另外X60系列還推出「時光慢門」功能，讓使用者不需要複雜設定就可以拍出車水馬龍、流水瀑布、行人霧化、光繪、星軌等特殊效果。基於與蔡司的合作，X60系列也首次將蔡司Biotar鏡頭唯美人像攝影效果復刻在手機中，讓V粉可以透過手機體驗經典單眼級的景深與光斑特效。

X60以及X60 Pro都搭載高通Snapdragon 870處理器，前者搭配8GB RAM+128GB ROM，後者搭配12GB RAM+256GB RAM，皆支援Wi-Fi MIMO、藍牙5.1、NFC以及OTG。支援雙SIM卡（5G+4G雙卡雙待），搭配隱形指紋技術。

螢幕上X60 Pro採用6.56吋3D AMOLED FHD+螢幕，重量177克，電池4200mAh。X60則是搭載6.56吋AMOLED FHD+平面螢幕，重量176公克，搭配4300mAh電池。X60系列街搭載120Hz螢幕更新率、240Hz觸控採樣率，玩手遊、逛網頁，都能呈現更為流暢的體驗。雙機街提供冰極光、迷霧黑兩種款式。X60 Pro價格是NT$23990、X60則是NT$18990。

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(科技)