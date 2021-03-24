國民黨、民眾黨上周提出臨時提案，要求成立疫苗採購調閱專案小組，盼為國人打開疫苗採購黑箱作業。經過協商，今日順利通過，成立日前亦將交由朝野協商決定。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，立法院依據程序成立調閱小組，我們都予以尊重。

上周四中午，國民黨、民眾黨立委提出臨時提案第9案，盼衛環委員會成立疫苗採購調閱專案小組，發揮監督作用。當時衛福部表示「不遵照辦理」後，進入記名表決，民進黨立委出席人數不多，正反意見打成5比5平手，由主席陳玉珍投下贊成票後通過。

近期民進黨立委多次抗議，認為該表決無效，要求刪除，但今經過4小時朝野協商順利取得共識，成立日期將由朝野協商決定。對於調閱小組的成立，陳時中今日表示，立法院依據程序成立調閱小組，我們都予以尊重。

至於陳玉珍指衛福部採購BNT疫苗每劑價格為45美元，遠高於台灣東洋原本代理的31美元。若以500萬劑來計算，等於約有7000萬美元的價差。對此陳時中表示，自己沒有沒有看過廠商以31塊、32塊的價格，想賣我們BNT疫苗，這部分即便調閱也看不到。

陳時中說明，先前東洋準備做BNT疫苗的進口，問我們有沒有興趣，我們很清楚說有興趣，第1波準備進口3000萬劑，我們也清楚說明，以當時的冷鏈技術消化不掉，請他們謹慎考慮。後來第2波，東洋想進口1000萬劑，我們有請專家討論，認為當時只能承受200萬劑，他們問我800萬劑自費可以嗎？我們說不反對，但是不認為有市場可以做，後來時間到就沒有往下談。他也強調，沒有所謂7000萬美金價差的事情。

(中時 )