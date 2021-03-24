西北臺慶科技股份有限公司（以下簡稱臺慶科，股票代號3357），將於3月25日舉辦上櫃前業績發表會，並預計於4月下旬掛牌上櫃。

臺慶科成立於民國64年，為臺灣被動元件之電感產品製造與全球供應之領先廠商，在磁性材料領域擁有超過45年經驗，並秉持「互敬、團結、創造、發展」之企業理念，長期經營電感元件之開發與製造。主要產品包括晶片磁珠、繞線電感、一體成型功率電感、共模濾波器及新型自動化網路變壓器，終端應用廣泛涵蓋了電腦及其周邊、通訊產品、行動裝置、車用電子、安全防護及監控、面板及顯示器等應用。公司生產基地分別位於臺灣桃園、江蘇昆山及宿遷（泗洪縣），合計超過2,000名員工。

上櫃前實收資本額為新台幣9.1億元，109年營收達44.78億元，年成長率亦達到33.59％，每股盈餘為8.07元，年度業績及獲利表現皆為歷年來最佳水準。

臺慶科所生產的電感元件廣泛應用在各項電子產品，具有濾波去雜訊、抑制瞬間電流、防止電磁波干擾、電磁輻射遮蔽及功率轉換等功能，為各類電子產品電路不可或缺之電子零件；展望未來在包括5G基礎建設、新世代網路通訊設備(如Wifi6/USB 4.0等)、車用電子、物聯網、電腦雲端運算發展之推動下，整體產業將有持續成長契機；而臺慶科將運用其製程高度垂直整合能力、多元製程能力、多樣的材料選擇及產品設計能力等競爭優勢，能完整對應現今電子產品高速運算及快速傳輸的趨勢下，對電感產品高電流承載、低能量損耗、高溫環境及尺寸小型化之要求。

臺慶科長期專注電感及磁性元件製造，不斷持續發展多元產品、完整客群及多方應用，可望使業績及利潤穩定成長，並將持續開發材料及強化生產技術，繼續發展更高端的電感產品，以符合未來市場及客戶應用上之需求，也將持續為公司股東及投資人創造更佳投資價值。

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