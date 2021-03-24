「桌球CP」福原愛、江宏傑4年前挺過格差婚爭議成婚，近期卻傳出女方鐵了心打算離婚，接受日媒訪問時更透露長期受到夫家言語、精神霸凌，今(24日)周刊報導，福原愛今年過年期間透過視訊通知江宏傑要離婚，讓男方當場落淚，然福原愛過去提到公婆其實全是好話，她曾自白老公好不好都是自己選的，唯有公婆只能靠命運決定，「公公婆婆，是我人生中不能决定的選擇。但幸運與福氣選擇了我」。

先前日媒報導，福原愛因不堪被夫家言語霸凌，才心死打算離婚，傳聞婆婆形容福原愛是金雞母，讓她備感受傷，然而福原愛過去分享婚姻生活，當時她懷著二胎身體不舒服，在床上躺了一整天，婆婆跟老公幫她買東西吃，大家為她奔忙，她自認幸福能躺在床上，回到日本工作時，公婆幫她照顧小孩，回來台灣家中後，公婆第一句話也是：「小愛妳累了，快去休息」。

福原愛過去發文嘆老公是自己選的。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara微博）

想到此，福原愛當時有感而發說：「老公是我人生中的選擇，好與不好，我自己選出來的」，從小她就習慣一切靠自己，也覺得自己能控制人生很多事，「但眼前的幸福，卻取決於我不能選的答案：我的公婆」。

最後福原愛說，人生不是是非題而是選擇題，「當我自己成為正解被選擇時，是多少萬分之一的極低機率？」去年9月慶祝結婚4周年時，福原愛也說這4年來坦白說沒有24小時分分秒秒幸福美滿，「但是沒有一次後悔嫁給江宏傑我先生」，認了兩人也會吵架鬥嘴，仍願意攜手走下去，對照今日福原愛毅然決然要離婚，引來網友回：「現在再看這個微博，唏噓不已」、「這句話還沒到一年的時間，就失效了」、「不知道發生了什麼變化這麼快」。

(中時新聞網)