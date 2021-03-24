新竹市南寮舊港1991年轉型為觀光港埠後，年久失修，碼頭區的道路出現嚴重下沉與破損，市府近年投入超過13億元改善新竹漁港，修復後的漁港南側24日正式啟用，不僅道路更加平整、加水站增至6組，還新設3組岸邊加水電設施，方便漁民靠岸作業。

新竹漁港南側環境改善的周邊海岸環境改善工程，昨天完工啟用，主持啟用典禮的副市長沈慧虹表示，此次工程由前瞻計畫水環境補助，經費達8000多萬元，改善了包括南側碼頭沉陷長460公尺的作業區、道路面積1萬4350平方公尺，更新建1座簡易上架場供小型漁船筏需要整修時使用，並增加3組岸水岸電設施，讓漁船靠岸整補時可以更加方便。

市長林智堅指出，市府近年積極協助新竹漁港轉型，光在漁港區就投入超過13億，並將台68線延伸進漁港，讓南寮地區交通更便利，接著又打造熱門景點魚鱗天梯、風箏賽場與親子沙灘等。

不只發展觀光，市府也積極改善漁民的作業環境，整修西碼頭老舊倉庫、鋪平路面、整建修船廠空間等，讓漁民有更安全便利作業空間。

產發處表示，漁船停靠在碼頭邊整補需要在船上使用電力，以往需要發動引擎來發電，除了產生燃油廢氣的排放外，更有引擎聲，往後漁民可直接使用港邊用電，減少空氣、噪音汙染，讓漁港環境更加舒適。

以往新竹漁港只有漁會加油站提供1組加水站，此次新增6組水龍頭讓漁民方便使用，市府也已在西側碼頭與東側碼頭，規畫再設置7台岸水岸電設備，方便漁船整補作業。

另，每台岸水岸電設備內，具有4組110V電源插座、1組220V電源插座以及2組水龍頭，以使用者付費機制於儲值卡插卡後使用，有需求的漁民，可洽新竹區漁會申請儲值卡及儲值。

(中時 )