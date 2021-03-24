立法院衛環委員會上周提案通過成立「疫苗採購調閱小組」，引發民進黨強烈不滿。對此，立法院副院長蔡其昌今天表示，如果基本規則和默契都沒有的話，「那立法院不得了」，呼籲尊重行政部門公開的時間點，不要急著成立調閱小組，導致台灣疫苗採購破局。

上周18日立院衛環委員會臨時提案表決通過「疫苗採購調閱小組」引起藍綠大戰。今日朝野再次站在不同立場論戰，歷時4小時的藍綠大戰後朝野協商達成共識，疫苗採購調閱小組照案通過，成立時間再交朝野協商之後決定。

對此，蔡其昌表示，疫苗採購是買方市場，台灣正面臨國際困難，所以他認為應該尊重行政部門公布疫苗採購過程的時機點，不要因為立法院急著成立調閱小組，導致疫苗採購破局，這對台灣不是好事。

他強調，立法院要監督疫苗採購運作雖然是無可厚非，但也要尊重行政部門認為適宜的公布時機，只有取得平衡點，才是圓滿的解決方法。

對於國民黨、民眾黨上周在衛環委員會臨時提案，表決通過成立「疫苗採購調閱小組」，蔡其昌抨擊說，立法院的8個委員會都是同時開會，立委如果很認真，就經常會跑到其他委員會開會發言，這是立法院運作的基本規矩，大家應該遵守默契。

因此，蔡其昌說，國民黨以臨時提案方式表決成立調閱小組，基本上沒有人這樣做。因為，如此一來，未來只要在會議期間，所有各委員會的立委都要被綁在一起，進而無法前往其他委員會質詢，否則就可能讓原先屬於自己的委員會被偷襲，造成民主政治無法運作。

蔡其昌表示，如果基本規則和默契都沒有，將會產生很大的困擾，立法院就不得了了。

(中時 )