台帛旅遊泡泡4月將成團，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，昨天已把機場動線做了詳細規劃，目前華航原有航班是下午1點30分起飛，旅客預計在早上8點到機場報到，依照政團的方式採檢，採檢後等待結果，拿到證明後整團check-in，預計登機2小時前完成檢驗程序。

陳宗彥說明，華航原來飛往帛琉的航班是下午1點30分，他們有意將起飛的航班時間調整到早上10點，但我們建議維持在下午1點30分，還沒有最後定案，因此8點到機場是建立在1點30分出發的前提。我們還是比較建議維持在1點30分，旅客就不需太早到，也能休息。

旅客抵達機場後，原則上由領隊確認人數到齊，就進行採檢。陳宗彥表示，採檢後會依序送檢體到桃園醫院檢驗，再送回機場，旅客也能以團體的方式進行登機報到、行李托運等，希望3小時內完成檢驗，取得紙本的檢驗證明，這有利於出入境的使用。

陳宗彥表示，機場非管制區的部分有2個可以休息，稍微逛一下的地方，提供旅客等候。未來旅客返國入境會和現有的其他航班旅客分流，不會和入境旅客混在一起。不論是逛免稅商店、入境，都是在分流的狀況下進行，今天交通部觀光局會再跟旅行業者就細節上溝通，就等待4月1日第一批旅客前往帛琉。目前了解，第1批幾家旅行社都已經達到候位的狀況，都滿了。

(中時 )