《天堂2M》金城武電視廣告完整版

NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（24）日凌晨0點正式於台灣、日本同步上市。《天堂2M》自1月8日開放事前預約起，兩個半月的時間突破352萬人次，打破台灣手遊事前預約人數紀錄，遊戲人氣與好評不斷，成為天堂系列IP產品巔峰代表作。

今日開機的同時，代言人金城武首支宣傳廣告也同步曝光，影片以冰雪中的小木屋開啟序幕，金城武在小屋中獨自燒柴、下棋，與一黑衣人對弈；畫面一轉，在大自然的變化中，金城武逐步行走穿梭，最後發現，人生的對手，只有自己，與其對弈的黑衣人赫然就是金城武自己。從腳本、搭景、後製皆是以電影規模來拍攝，加上代言人金城武獨富個人風格的演技表現來演繹「唯有天堂，才能超越天堂」的品牌精神。

《天堂2M》代言人金城武。(圖/遊戲公司提供)

除了邀請到國際級藝人作為代言人外，NCSOFT也與台北101合作，在24日以及28日兩天，晚上18點30分至22點進行點燈，向台灣英雄致敬，《天堂2M》與台北101共同見證台灣的驕傲。

《天堂2M》正式在台上市，相信不少玩家都相當興奮，摩拳擦掌準備大展身手，官方特別推出了許多活動。

【每日培育第一季】：自3/24起的28天內，每日登入可領取獎勵道具。

每日培育第一季。(圖/遊戲公司提供)

【豐饒的時代第一季】：3/24～4/6每日09:00／12:00／18:00／21:00各時段將會發送豐饒獎勵，玩家可在指定時段透過郵件領取道具。

豐饒的時代第一季。(圖/遊戲公司提供)

【亞丁櫻花季】：在活動期間（3/24～4/7），玩家透過【副本】前往《落櫻繽紛櫻花島》，選擇30級或50級難易度，狩獵《落櫻繽紛櫻花島》的怪物時，可機率獲得櫻花瓣（活動），並能向活動NPC藍吉兌換各式獎勵道具。

亞丁櫻花季。(圖/遊戲公司提供)

【留名青史】：3/24～4/21活動期間內，達成指定條件的玩家可獲得獎勵。

【轉職的力量】：3/24～4/7活動期間內，完成LV40轉職任務玩家，可獲得生命之石（活動）*10獎勵。

【我們是一家人】：3/24～4/21活動期間內，達成血盟各項條件可獲得獎勵。

【狩獵領地之王】：於指定活動時間內，古魯丁／狄恩／奇岩領地BOSS重生機率100%。

不管是簽到、PUSH、成長、血盟、BOSS狩獵等等，都有豐富的獎勵等著你，詳情請見官方網站。

(科技)