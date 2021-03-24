職棒樂天桃猿主場昨(23)日首戰開打，桃園市長鄭文燦7局下半現身「髮香區」為桃猿加油時，桃猿一口氣追回3分，樂天女孩興奮扛起鄭文燦跳抬棺舞，被球迷笑稱是桃園市長福利。而有媒體報導稱「正妹扛80公斤市長」，該報導讓網友全傻了，直呼鄭文燦怎麼可能只有80公斤？就連同黨立委蔡易餘受訪都直言「打死我都不信」。

樂天桃猿昨天邀請衛福部桃園醫院院長徐永年、護理師葉佳燕擔任打者跟投手開球，鄭文燦擔任主審。不過因鄭文燦看球途中向醫護打招呼時，桃猿持續落後，他便到被網友戲稱「髮香區」的啦啦隊區一起加油，結果那局桃猿攻下3分，鄭文燦也被樂天女孩抬起，大跳抬棺舞。

由於鄭文燦身材隨著政治路越攀高峰，體重也攀上高峰，這次有媒體稱他只有80公斤，更被同業揶揄「假新聞吧」，顯示這個體重數字沒人願意相信。這則報導也讓網友全傻眼，直呼「這絕對假新聞，嚴厲譴責」、「黃偉哲都號稱89了」、「國民黨立委快成立體重真相調查小組，很多人感到憤怒」、「民進黨婦女部咧？」「磅秤不公！驗體重！」資深鄉民四叉貓更是忿忿不平，在臉書貼文表示「鄭文燦怎麼可能只有80公斤！他那個樣子有可能比我還瘦5公斤嗎？」

而同黨立委蔡易餘也在今日出席中執會前，被媒體問到這個議題，蔡易餘直言「不信啊，打死我都不信。」

鄭運鵬臉書影片。

(中時新聞網)