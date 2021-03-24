本土劇女神白家綺在月初產下第四胎女兒「小朵拉」，和老公吳東諺幸福組成一家六口，升格當4寶媽的白家綺，現在正專心坐月子調養身體，不過在她昨（23日）曬出與老公吳東諺的視訊截圖中，卻驚見有「裸肩女子」抱著兒子「斗宅」，意外引發網熱議，而白家綺事後則哭笑不得地說出真相。

照片中，視訊的白家綺和吳東諺都套用特殊Q版濾鏡，模樣相當可愛，白家綺隨興地戴眼鏡、綁起長髮，不過長得娃娃臉的吳東諺，模樣卻散發濃濃女人味，還有網友把套上濾鏡、裸上身的吳東諺看成年輕嫩妹，紛紛留言「那個棉被蓋這樣 我以為是哪個閨蜜穿一字領抱斗宅」、「好像小姐姐抱弟弟」、「真的看不出來，以為是那個姐姐啊！」、「以為是哪個美女在抱的」。

網友認不出是吳東諺抱著孩子。（圖／取材自白家綺臉書）

網友留言把白家綺逗得哈哈大笑，還釣出白家綺解釋：「有人看不出來，抱斗宅的是吳先生嗎」，最後乾脆在文中更新「#抱著斗宅的是斗宅他爹 #大家的留言把我笑歪了」，網友仍直呼：「我真的以為是姐姐抱著」、「看起來好像女生」、「還以為是哪個姐姐之類的」。

37歲白家綺和小5歲的吳東諺因拍《我的老師叫小賀》擦出愛火，兩人秘密交往2年多，並在2018年帶球閃電嫁給吳東諺，小倆口結婚近3年，已陸續生下一對兒女，白家綺與吳東諺正沉醉升格當4寶爸媽的喜悅。

(中時新聞網)