近期一篇「花66萬娶越南妻22天就落跑」的貼文，在臉書社團上討論度極高；現又出現一位男子代綠帽友人發文，指稱友人是被越南籍妻子騙走100萬，同樣新婚沒一個月對方也跑了，只是男方難忍怒氣，氣得當街朝妻子潑屎，文章一出後，又再度於網路鬧得沸沸揚揚。

今（24日）又有一位網友在臉書社團《爆怨公社》分享友人的經歷，故事男主角同樣透過仲介娶回一位越南籍美嬌娘，在迎娶過程中耗費百萬，兩人只辦了婚宴尚未登記，沒想到，迎娶女方不到一個月後，竟上演「落跑記」，此外還非法打工，外遇另一位越南籍男子被抓包。

原PO出一系列友人與妻子溝通的影片，影片中可見到男方語氣難掩崩潰與卑微，不停地向女方哭求說，「我現在不想跟妳離婚」、「我待妳不薄」、「我們好好講不好嗎？」、「講清楚」，而女方則拒絕溝通，態度高傲完全不理落跑一事，僅字正腔圓的說，「你有看到嗎？」只願簡短回應外遇的部分。

原PO透露，友人最後心死只想要回花在女方身上的錢、嫁妝，但女方卻回應，「睡過了為什麼要還」；原PO看不下，直批，「朋友把她當老婆，她把自己當妓女」，原PO還提到，友人實在氣不過，最後選在西門町當街朝越南籍女子潑屎尿，「真是大快人心」。

一名越南籍女子因騙婚一名男子，遭到對方當街淋灑屎尿，可於女子頭髮上看見咖啡色殘留物，畫面怵目。（翻攝臉書社團《爆怨公社》）

文章曝光後，不少網友留言回應，「她中文很溜，不單純！」、「遇到高手了」、「潑太少了」、「別傻了，越南老婆真的不能娶，我的越南導遊跟我們說，越南新娘都有上過課，連怎麼逃跑都有教」；也有網友認為，「並非所有的越南女性都一樣」。

(中時新聞網)