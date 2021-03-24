有鑒於提升廣告水準及創意根源，並向下紮根培育學子，時報金犢獎以『初生之犢不畏虎』的精神，和學校共同培植學生向專業邁進，讓學生學習內容更貼近市場需求，第三十屆時報金犢獎校園巡迴分享會於臺北海洋科技大學創新設計學院登場，說明會現場聚集超過兩百名學生，創新設計學院院長兼視傳系主任顧鴻壽、視傳系行政主任洪忠聖、電競數遊系主任李峻溪、行政主任陳建宏、國際暨校際合作事務處主任林威克及老師林靜芝、謝易瑉、程雨萍、喬惠明、劉玲利、呂廷倫等十一位老師帶領學生共同與會。

時報獎執委會林麗萍頒發感謝狀予老師們，右起分別為林靜芝、謝易瑉、程雨萍、喬惠明，左起為呂廷倫、劉玲利、洪忠聖。(圖/時報獎執委會提供)

創新設計學院院長兼視傳系主任顧鴻壽勉勵學生勇闖金犢獎。(圖/時報獎執委會提供)

臺北海洋科技大學於2020年參加時報金犢獎獲獎，該校對於培植優秀的創意人才，投入許多軟硬體資源，希冀今年於金犢三十能再度獲得佳績；而同學們的好創意不只發揮在金犢創意上，主辦單位在今年推出「群星共創賀金犢」活動當中，同學發揮創作專長，即使是一小張的便利貼，都能展現同學們繪畫才華，這些金犢專屬祝賀將集結展示在頒獎典禮，讓所有與會嘉賓都能看到同學另一面的創意展現。

便利貼也有好創意，臺北海洋科技大學共賀金犢三十。(圖/時報獎執委會提供)

本次分享會特別邀請春樹科技執行創意總監彭定國做專題演講，主題為：創意看什麼，看！分享從生活洞察力，養出金犢創意力，談到好的作品要先從洞察力開始培養，用消費者的角度看見商品的重點並產生共鳴，彭總監提到在平時日常生活中要多看、多觀察、多翻得獎作品集，創意就藏在這些小細節裡，有了洞察力，好創意會跟著來，演講內容豐富精彩，在場師生收穫滿滿。

春樹科技執行創意總監彭定國精彩演講。(圖/時報獎執委會提供)

第三十屆時報金犢獎春季初賽收件截止期為5月15日，秋季初賽收件截止期為10月10日，策略單主題有保生大帝文創設計獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選APP品牌形象廣告設計獎、崑崙關設計獎，其餘題目陸續推出當中。

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(中時新聞網)