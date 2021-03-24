有「散戶大本營」之稱的羅賓漢市場公司（Robinhood Markets Inc）周二披露，已經秘密向美國監管機關提交股票首次公開發行（IPO）計畫。

這家線上券商是今年早些時候散戶抱團擊潰金融巨鱷之「史詩級大軋空」行情的主角之一，將趁著近來借殼上市交易引爆美國資本市場榮景時推動股票上市計畫。

根據Refinitiv與Dealogic提供的數據，包括空殼公司在內，今年前三個月企業透過IPO籌集的資金已經遠超過1000億美元，全年可望望超過2020年創下記錄的1670億美元。

路透社去年12月曾報導，羅賓漢已選擇高盛主導這次股票上市的籌備工作。

羅賓漢在官網上表示，公司尚未敲定要發行的股票數量與定價區間。消息人士透露，在籌備IPO申請的那幾周，羅賓漢也曾考慮採取直接上市的方式。

總部位於加州的羅賓漢由史丹佛大學室友Vlad Tenev和Baiju Bhatt於2013年創立，其提供的平台讓用戶可以進行無限次、免手續費的股票、ETF基金、期權與加密貨幣交易。

羅賓漢易於使用的界面，使其成為年輕投資人在居家防疫期間進行交易的首選，更在今年稍早前的散戶交易狂潮中人氣急速飆升。

由於在這波社交媒體引爆的散戶交易狂熱中，結算所要求的保證金暴增10倍之高，迫使該公司不得不限制某些股票交易，而引發批評與質疑聲浪。

散戶交易量暴增也迫使羅賓漢緊急融資34億美元，以緩解資金緊張的問題。這些融資回合由Ribbit Capital主導，其他金主包括現有投資者ICONIQ Capital、Andreessen Horowitz、Sequoia Capital、Index Ventures和New Enterprise Associates。消息人士透露，最新一輪融資對羅賓漢的估值約為300億美元。

(時報資訊)