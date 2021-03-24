台東2架F5E戰機22日相撞墜海，一死一失蹤，東華大學教授施正鋒今在臉書感嘆，彈射椅要分3年攤，鳳梨3個月就花10億；「戰機不如鳳梨的悲哀」。

施正鋒今指出，去年摔了一架，就說要編預算，現在一下子折損兩位空官，才趕緊說要編7億8千萬換椅子，而且要分3年攤。

他說，鳳梨3個月就花10億，想到就有氣。政府的軍購究竟花在哪裡？又不是換飛機，光是換機椅，為什麼要那麼久？

他表示，難道總統府裝潢換地毯也要3年嗎？國防是總統的職權，為何是閣揆出面喬預算？只能說，沒有大內宣的效果。

(中時 )